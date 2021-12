Covid-19, la Procura federale a Castel Volturno

Cronaca8 Dicembre 2021Corriere dello SportIn conseguenza ai casi di positività al Coronavirus che nei giorni scorsi hanno coinvolto i calciatori Politano, Demme e Zanoli La Procura federale della Figc ha fatto oggi visita al centro tecnico del Napoli. Stando a quanto si apprende da fonti del club azzurro, la visita a Castel Volturno, già nota da alcuni giorni e decisa anche in virtù dei casi di positività al Coronavirus che nei giorni scorsi hanno coinvolto i calciatori Politano, Demme e Zanoli, sarebbe stata effettuata per verificare le routine nella lotta al Covid e le procedure della sede degli allenamenti. Non è la prima volta che la procura visita la sede del Napoli e di altre di club di Serie A per verificare le routine: i controlli hanno riguardato i documenti degli stessi giocatori e la struttura della società.