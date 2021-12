Kate svela il nome di baby Mertens

Cronaca 7 Dicembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Secondo l'ultimo indizio social lanciato dalla moglie del calciatore belga dovrebbe chiamarsi davvero Ciro





Cronaca7 Dicembre 2021Corriere dello SportSecondo l'ultimo indizio social lanciato dalla moglie del calciatore belga dovrebbe chiamarsi davvero Ciro







Nelle sue storie di Instagram, Kate ha postato un video in cui mostra casa Mertens addobbata per Natale: c'è un albero alto, decorato con palline oro rosa e rosse, ma soprattutto con una decorazione alquanto speciale. Un quadretto di famiglia, rigorosamente con indosso il cappello natalizio che rivela il nome del nascituro: Ciro. Il nome scelto da Dries e sua moglie testimonia ancora una volta il legame che c'è tra l'attaccante belga e la città di Napoli. Per di più, il nome Ciro non solo è molto diffuso in Campania, ma è anche il soprannome che i compagni di squadra e i tifosi partenopei hanno scelto per il numero 14 azzurro.



Cresce l'attesa in casa Mertens. Dopo l'annuncio social della gravidanza di Kate, l'attaccante del Napoli è pronto ad accogliere il suo primogenito che dovrebbe nascere a marzo 2022. Nel frattempo crescono i preparativi per l'arrivo del piccolino che secondo l'ultimo indizio social lanciato dalla moglie del calciatore belga dovrebbe chiamarsi davvero Ciro. Già nel video dell'annuncio c'era stato un piccolo spoiler, ma la coppia non aveva mai dato la conferma ufficiale che, invece, è arrivata tramite un addobbo natalizio.Nelle sue storie di Instagram, Kate ha postato un video in cui mostra casa Mertens addobbata per Natale: c'è un albero alto, decorato con palline oro rosa e rosse, ma soprattutto con una decorazione alquanto speciale. Un quadretto di famiglia, rigorosamente con indosso il cappello natalizio che rivela il nome del nascituro: Ciro. Il nome scelto da Dries e sua moglie testimonia ancora una volta il legame che c'è tra l'attaccante belga e la città di Napoli. Per di più, il nome Ciro non solo è molto diffuso in Campania, ma è anche il soprannome che i compagni di squadra e i tifosi partenopei hanno scelto per il numero 14 azzurro.