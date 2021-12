Voci dal Forum: Presuntuoso e cervellotico

Gasperini, mentre scrivo, è ancora impegnato con le interviste. Elogia ovviamente il Napoli, tanto ha vinto, e non manca, assolutamente non manca di ringraziare Spalletti per le scelte ancora una volta cervellotiche. Infatti, il sapiente toscano pensa bene di togliere dalla competizione Mertens e Lozano e lasciare l'Atalanta senza pensieri. Gasperini quando ha visto entrare Petagna si fregava a più non posso le mani e urlava ai suoi difensori di non preoccuparsi più di tanto, e di attaccare. Dico io: - ma non ti è bastata la lezione di Reggio Emilia? davero non ti è bastata? Evidentemente no! Allora, ecco bell'e pronta servita un'altra frittata. Petagna non ne ha azzeccata una; Ounas più fumo che arrosto, anzi solo fumo; taccio sugli altri. Eravamo in emergenza, questo è vero, ma regalare le partite in questo modo, è da incoscienti.

Quando Spalletti divenne allenatore del Napoli ero scettico. In seguito ho cambiato idea e apprezzato il suo lavoro. Dopo le ultime due partite, Sassuolo e Atalanta, i dubbi sulla bontà della scelta da parte della società mi assalgono, diventano tarli. Spero di sbagliarmi, ma credo che l'uomo sia questo: cervellotico e presuntuoso.

Niente da imputare alla squadra. Ha fatto quel che poteva. Nulla è compromesso. Un applauso per tutti, ma specialmente per Lozano, Mertens, Juan Jesus e Malcuit. Nulla è compromesso, dicevo, il cammino è ancora lungo, ma bisogna reagire e metter fieno in cascina. È marzo, come sempre, il mese decisivo. Bisogna arrivare a marzo senza essere distanziati notevolmente, poi ce la giochiamo a viso aperto e senza paura, sperando che la dea bendata si ricordi di noi.

Occhio anche e soprattutto agli arbitri. Anche oggi l'arbitraggio di Mariani, fischietto decisamente mediocre, ha lasciato molto a desiderare. Ha consentito il fallo sistematico all'Atalanta a centrocampo. Ha ammonito facilmente i nostri e con parsimonia gli avversari. Aveva addirittura fischiato un rigore inesistente in favore dell'Atalanta. Roba da matti. Occhio a quella vecchia volpe di Marotta. Strano, molto strano che si consenta ai giocatori dell'Inter di picchiare come vogliono e di ammonire i loro avversari in diffida, vedi Roma, al primo falletto. Molto strano. È vittimismo? Chiamatelo come volete, ma è la realtà dei fatti. Quella realtà che si tenta di nascondere, ma che impedisce al calcio italiano di poter competere ed essere venduto come calcio vero.

Per la cronaca. Al Maradona di Napoli, Napoli - Atalanta 2 - 3. Marcatori, per il Napoli Zielinski e Mertens. Per l'Atalanta, Malinoski, e due autoreti di Spalletti. È tutto!