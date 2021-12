Mertens: "Siamo tristi ma dobbiamo tenere la testa alta"

Interviste 4 Dicembre 2021 Fonte: SSC Napoli



Interviste4 Dicembre 2021SSC Napoli"Bisogna subito pensare al match di Europa League e poi guardare avanti con forza" Dries Mertens ha segnato un altro gran gol ma le sue parole sono di rammarico per il risultato: "Oggi abbiamo dato tutto. In campo c'erano giocatori che non andavano in campo da tempo e tutti sono stati bravissimi. L'Atalanta ha dimostrato di esser una squadra molto forte e complimenti a loro".



