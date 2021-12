Spalletti: "Competitivi nonostante le assenze"

Interviste 4 Dicembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Siamo riusciti a giocare un calcio di livello, mettendo in campo una formazione credibile"





Interviste4 Dicembre 2021Gazzetta dello Sport"Siamo riusciti a giocare un calcio di livello, mettendo in campo una formazione credibile" Il coraggio non è bastato al Napoli di Luciano Spalletti, che si è dovuto arrendere alla distanza contro l'Atalanta. Il tecnico però si è detto molto soddisfatto al termine della gara. “Abbiamo perso una partita vera contro una squadra vera. Siamo riusciti a giocare un calcio di livello, mettendo in campo una formazione credibile, che ha fatto bene alcune cose e in altri momenti ha fatto delle scelte senza avere fortuna. Però abbiamo credibilità e questo ci permetterà di rimanere agganciati alle più forti, quando rientreranno tutti poi avremo più cambi, ma già così rimarremo in alto. Mi sembra riduttivo per i nostri avversari dire qualcosa di diverso, hanno vinto una sfida seria” ha analizzato l'allenatore, intervistato da Sky Sport.



INFORTUN I— Il Napoli ha dovuto far fronte alle tante assenze per problemi fisici. A queste, durante la gara, si è aggiunto anche l'infortunio di Lobotka: “Senza quest'ulteriore difficoltà avremmo continuato su quel livello, ha gestito bene la regia imbucando molti palloni. Ha mandato a vuoto la pressione dell'Atalanta. Demme in ogni caso è un giocatore su cui puntiamo, se non avesse avuto il Covid avrebbe giocato dall'inizio, purtroppo chi guarisce comunque non riprende subito il ritmo partita”.



GOL SUBITI — Gli azzurri restano la miglior difesa della Serie A (12), ma nelle ultime due gare hanno subito cinque reti. “Non mi preoccupa questo dato – ha detto Spalletti – quando si fa questo lavoro si va a vedere l'atteggiamento della squadra e stasera trovo molte cose corrette. Gli ultimi dieci minuti abbiamo strameritato di fare gol, poi chiaramente si lascia un po' di spazio per le loro ripartenze, ma ho fatto i complimenti ai miei calciatori. L'intercambiabilità sulla trequarti è una caratteristica che hanno le squadre che fanno molti gol, questo senz' altro aiuta e siamo avvantaggiati. Stiamo facendo ciò che è giusto e che ci porterà lontano, sono convinto che continueremo a fare un buon calcio facendo divertire il pubblico, che sta rispondendo in maniera corretta”.



CAMBIO DI MODULO— “Non abbiamo mai sofferto le giocate caratteristiche delle squadre di Gasperini sulle fasce, che svuotano la zona centrale e creano superiorità. Quando ieri dicevo che non dovevamo far pilotare a loro il gioco, intendevo questo. Noi siamo stati benissimo in campo. Poi loro sono anche i più fisici del campionato e hanno saputo fare fallo sulle nostre uscite, senza ricevere gialli nella nostra metà campo. Dobbiamo imparare anche noi” ha proseguito l'allenatore, che ha spiegato perché pur essendo squalificato si è presentato davanti ai microfoni: “Se avessimo vinto avrei mandato lui anche stasera, ma avendo perso preferisco venire io”.



Il coraggio non è bastato al Napoli di Luciano Spalletti, che si è dovuto arrendere alla distanza contro l'Atalanta. Il tecnico però si è detto molto soddisfatto al termine della gara. “Abbiamo perso una partita vera contro una squadra vera. Siamo riusciti a giocare un calcio di livello, mettendo in campo una formazione credibile, che ha fatto bene alcune cose e in altri momenti ha fatto delle scelte senza avere fortuna. Però abbiamo credibilità e questo ci permetterà di rimanere agganciati alle più forti, quando rientreranno tutti poi avremo più cambi, ma già così rimarremo in alto. Mi sembra riduttivo per i nostri avversari dire qualcosa di diverso, hanno vinto una sfida seria” ha analizzato l'allenatore, intervistato da Sky Sport.INFORTUN I— Il Napoli ha dovuto far fronte alle tante assenze per problemi fisici. A queste, durante la gara, si è aggiunto anche l'infortunio di Lobotka: “Senza quest'ulteriore difficoltà avremmo continuato su quel livello, ha gestito bene la regia imbucando molti palloni. Ha mandato a vuoto la pressione dell'Atalanta. Demme in ogni caso è un giocatore su cui puntiamo, se non avesse avuto il Covid avrebbe giocato dall'inizio, purtroppo chi guarisce comunque non riprende subito il ritmo partita”.GOL SUBITI — Gli azzurri restano la miglior difesa della Serie A (12), ma nelle ultime due gare hanno subito cinque reti. “Non mi preoccupa questo dato – ha detto Spalletti – quando si fa questo lavoro si va a vedere l'atteggiamento della squadra e stasera trovo molte cose corrette. Gli ultimi dieci minuti abbiamo strameritato di fare gol, poi chiaramente si lascia un po' di spazio per le loro ripartenze, ma ho fatto i complimenti ai miei calciatori. L'intercambiabilità sulla trequarti è una caratteristica che hanno le squadre che fanno molti gol, questo senz' altro aiuta e siamo avvantaggiati. Stiamo facendo ciò che è giusto e che ci porterà lontano, sono convinto che continueremo a fare un buon calcio facendo divertire il pubblico, che sta rispondendo in maniera corretta”.CAMBIO DI MODULO— “Non abbiamo mai sofferto le giocate caratteristiche delle squadre di Gasperini sulle fasce, che svuotano la zona centrale e creano superiorità. Quando ieri dicevo che non dovevamo far pilotare a loro il gioco, intendevo questo. Noi siamo stati benissimo in campo. Poi loro sono anche i più fisici del campionato e hanno saputo fare fallo sulle nostre uscite, senza ricevere gialli nella nostra metà campo. Dobbiamo imparare anche noi” ha proseguito l'allenatore, che ha spiegato perché pur essendo squalificato si è presentato davanti ai microfoni: “Se avessimo vinto avrei mandato lui anche stasera, ma avendo perso preferisco venire io”.