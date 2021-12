Gasperini: "Una vittoria esaltante"

Interviste 4 Dicembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Ho visto la migliore Atalanta dell'anno. Complimenti anche a loro perché è stata una bella partita che rivedrò volentieri"





Interviste4 Dicembre 2021Gazzetta dello Sport"Ho visto la migliore Atalanta dell'anno. Complimenti anche a loro perché è stata una bella partita che rivedrò volentieri" Dopo le vittorie a Torino contro la Juve e a Napoli, anche Gian Piero Gasperini inizia timidamente a pensare in grande. "Sono state due partite difficili contro due grandi squadre, questa sera è stata ancora più esaltante di quella con la Juve, perché è stata giocata bene anche da loro. Scudetto? Pensiamo alla Champions, sarà una partita da dentro e fuori. Per noi sarebbe u grandissimo traguardo superare il turno e ci arriviamo con grande entusiasmo, ma non sarà facile perché il Villarreal ha vinto l'Europa League".



"SE DIVENTIAMO PRIMI..."— Gasperini non evita il tema scudetto. "Il campionato è lungo, ma questa vittoria e quella di Torino sono belle medaglie d'oro. Noi non siamo mai stati primi, se mai ci arriveremo vorrà dire che in quel momento potremo lottare per lo scudetto. Inter, Milan e Napoli sono già state in testa, noi al massimo siamo stati secondi 5-6 giornate l'anno scorso. Quando saremo primi, eventualmente abbasserò il velo".



BRAVI TUTTI — Gasperini riconosce giustamente anche i meriti del Napoli: "Alla fine è partito un applauso spontaneo, segno di sportività di un pubblico che io ricordo anche quando giocavo. Complimenti anche a loro perché è stata una bella partita che rivedrò volentieri. Ho visto la migliore Atalanta dell'anno. Questa è una squadra che mi fa realizzare le mie idee, ho sempre pensato che un difensore debba anche attaccare, quando si inserisce lo deve fare con qualità. E di questo devo ringraziare i miei giocatori".



Dopo le vittorie a Torino contro la Juve e a Napoli, anche Gian Piero Gasperini inizia timidamente a pensare in grande. "Sono state due partite difficili contro due grandi squadre, questa sera è stata ancora più esaltante di quella con la Juve, perché è stata giocata bene anche da loro. Scudetto? Pensiamo alla Champions, sarà una partita da dentro e fuori. Per noi sarebbe u grandissimo traguardo superare il turno e ci arriviamo con grande entusiasmo, ma non sarà facile perché il Villarreal ha vinto l'Europa League"."SE DIVENTIAMO PRIMI..."— Gasperini non evita il tema scudetto. "Il campionato è lungo, ma questa vittoria e quella di Torino sono belle medaglie d'oro. Noi non siamo mai stati primi, se mai ci arriveremo vorrà dire che in quel momento potremo lottare per lo scudetto. Inter, Milan e Napoli sono già state in testa, noi al massimo siamo stati secondi 5-6 giornate l'anno scorso. Quando saremo primi, eventualmente abbasserò il velo".BRAVI TUTTI — Gasperini riconosce giustamente anche i meriti del Napoli: "Alla fine è partito un applauso spontaneo, segno di sportività di un pubblico che io ricordo anche quando giocavo. Complimenti anche a loro perché è stata una bella partita che rivedrò volentieri. Ho visto la migliore Atalanta dell'anno. Questa è una squadra che mi fa realizzare le mie idee, ho sempre pensato che un difensore debba anche attaccare, quando si inserisce lo deve fare con qualità. E di questo devo ringraziare i miei giocatori".