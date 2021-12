Freuler: "Il Napoli poteva pareggiare"

Interviste 4 Dicembre 2021 Fonte: TMW



Lo scudetto è solo un sogno?

"E' un sogno per tutti, abbiamo sempre detto di pensare partita dopo partita. Se a dieci partite siamo li ci possiamo pensare, adesso ne mancano ancora troppe".



Tu e l'Atalanta siete cresciuti insieme?

“Sono arrivato qua che nessuno mi conosceva, sono cresciuto tanto e devo ringraziare l'Atalanta".



Sei un po' stanco?

“Alla fine ero morto, per questo ho fatto anche qualche errore".



Ora la Champions...

"Contro una squadra come il Napoli era un buon test ma giochiamo in casa e vogliamo passare il turno".



