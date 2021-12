Napoli-Atalanta:; i voti agli azzurri



Ospina 6: beffato in avvio dal tiro a rimorchio di Malinovskyi che lo sorprende per il vantaggio orobico. Al 26' è reattivo nel murare Zapata. Nella ripresa viene salvato dal palo sulla girata di testa del connazionale. Reattivo sul colpo di testa ravvicinato di Toloi



Di Lorenzo 5,5: schierato come centrale aggiunto, spesso cerca l'anticipo lasciando spazio alle sue spalle. Tiene in gioco Demiral in occasione del pareggio atalantino nella ripresa



Rrahmani 5: Zapata gli scappa via in occasione del vantaggio atalantino, con il colombiano che fa valere il fisico e la potenza in progressione. Al 19' scivola ma è bravo a recuperare sbilanciando Pessina involato verso la porta. Fa a sportellate con Zapata ma fisicamente concede diversi chili



Juan Jesus 5,5: chiude bene Zappacosta ed è presente nel gioco aereo. Resta attento nella prima metà gara e dalle sue parti l'Atalanta affonda poco. Nella ripresa appare con passo più pesante, non riuscendo a chiudere tempestivamente in occasione del tris atalantino con Ilicic che lo supera troppo agevolmente.



Malcuit 6,5: in fase di copertura soffre la gamba degli atalantini. Al 40' una sua accelerazione sul fondo crea i presupposti per il pareggio di Zielinski. Delizioso l'esterno destro che lancia Mertens in contropiede per il raddoppio partenopeo. In fase di spinta crea diversi problemi a Maehle, sfiorando anche il gol al 75' ma concludendo malamente. A senso unico, la differenza tra attacco e difesa si vede (dall' 84' Politano SV)



Mario Rui 5,5: esterno di centrocampo, al 28' si fa notare con una bella serpentina al limite dell'area atalantina prima di essere murato. Nella ripresa l'ingresso di Hateboer lo costringe ad essere più basso e dalle sue parti nasce il 3-2 di Freuler con l'imbucata di Ilicic.



Lobotka 6: si fa vedere dai compagni e si sacrifica davanti la difesa su Pessina. Quando può riesce a far ripartire bene il Napoli cambiando il fronte ed offrendo lo scarico ai compagni. Esce ad inizio ripresa per un problemino che andrà verificato, ma senza di lui il centrocampo e la manovra calano visibilmente (dal 56' Demme 5,5: ancora lontano parente del centrocampista ammirato la passata stagione. La condizione fisica non è ancora delle migliori e si vede)



Zielinski 6: è al punto giusto al 40' quando riceve il tocco delizioso di Mertens, prima viene murato ma poi di sinistro insacca di potenza l'1-1. Il cambio di passo non si vede per merito del pressing atalantino, nella ripresa perde di verve e finisce per spegnersi senza ulteriori sussulti



Elmas 5,5: fatica a trovare la giusta collocazione in campo, svariando su tutta la trequarti. Qualche passaggio impreciso nel primo tempo, ci prova dal limite in chiusura di frazione ma non inquadra la porta. Nella ripresa prova a portare scompiglio, ma il più delle volte si incarta su se stesso



Lozano 6,5: prova con la sua velocità ad incunearsi tra i colossi bergamaschi, sacrificandosi molto con diversi scatti. Al 13' ha l'occasione giusta per il pareggio, ma arriva male in spaccata e spreca tutto. Prova a dare profondità al 29', con il suo sinistro che viene bloccato a terra da Musso. I difensori bergamaschi lo fermano con le cattive quando li punta, uscendo stremato nella ripresa. (dal 66' Ounas 6: entra e fa quello che deve, sprintando e dribblando gli avversari. Gli manca solo l'ultimo passo per arrivare in porta)



Mertens 6,5: svaria sul fronte offensivo per non dare punti di riferimento agli avversari. Il tocco sul primo palo per il pareggio di Zielinski è morbido, liberando alla perfezione il polacco. Ad inizio ripresa si invola sul lancio di Malcuit e di destro batte Musso per il soprasso partenopeo. (dal 66' Petagna 5,5: entra e staziona al limite dell'area, senza rendersi mai pericoloso. Sbaglia qualche controllo in fase di appoggio, ha la palla del pareggio a tempo scaduto ma spara in curva)



All. Domenichini (Spalletti squalificato) 6: si presenta in campo con una formazione inedita, varando la difesa a 3 con Malcuit e Mario Rui sugli esterni. Colpiti a freddo, gli azzurri hanno il pregio di non mollare riprendendola e passando in vantaggio sulle ali dell'entusiasmo. Nella ripresa le energie iniziano a calare, con l'Atalanta che punisce con Demiral e Freuler una fase difensiva che concede troppo spazio. I cambi non portano i frutti sperati, nonostante la squadra ci provi fino alla fine a caccia del pareggio.

