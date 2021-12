Dove vedere Napoli-Atalanta in tv e in streaming

La gara andrà in onda su DAZN ma anche su Sky





Napoli-Atalanta sarà visibile in diretta TV su DAZN: sarà sufficiente aver sottoscritto l'abbonamento e scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV, oppure collegare la TV a un TIMVISION BOX, a una console come Xbox o Playstation, o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa si può seguire sul sito di DAZN o sulle applicazioni destinate a smartphone e tablet.

La gara sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (numeri 201, 202 e 251).

In streaming invece si potrà seguire la sfida attraverso i servizi di DAZN e Sky Go: sarà sufficiente collegarsi ai portali di riferimento tramite pc o notebook, oppure scaricare le rispettive app su smartphone e tablet. Infine c'è l'alternativa NOW, servizio streaming di Sky accessibile acquistando il pacchetto 'Sport'.