Napoli-Atalanta: le probabili formazioni

Cronaca4 Dicembre 2021CalciomercatoCon Koulibaly out per almeno un mese, Juan Jesus è l'unica soluzione per affiancare Rrahmani Napoli-Atalanta (oggi alle ore 20.45) è una partita che può dire moltissimo sulla corsa scudetto in questa fase della stagione: la formazione di Luciano Spalletti è reduce dal pari in rimonta subito col Sassuolo e nel quale ha perso per infortunio per tre giocatori cardine come Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne (oltre ad Anguissa e Osimhen), mentre la Dea è lanciatissima e si è agganciata alle squadre di testa. La sfida del "Maradona" promette scintille.



LE ULTIME - Con Koulibaly out per almeno un mese, Juan Jesus è l'unica soluzione per affiancare Rrahmani. Attenzione a Politano, che si è negativizzato dal Covid e a gara in corso è un'opzione da non sottovalutare. Mertens confermato ovviamente come riferimento principale per l'attacco.

Dopo il turn-over contro il Venezia, l'Atalanta ritrova Toloi, Zappacosta, Freuler, De Roon, Maelhe, Malinovskyi e Zapata dal primo minuto. Pasalic è reduce da una grande tripletta, ma potrebbe rifiatare così come Demiral in vista della sfida decisiva col Villarreal in Champions League.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. (A disp. Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Ounas, Politano, Petagna). All. Spalletti.



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata. (A disp. Sportiello, Rossi, Demiral, Scalvini, Hataboer, Pezzella, Koopmeiners, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Muriel). All. Gasperini.