Napoli-Atalanta: i precedenti

I precedenti complessivi tra Napoli e Atalanta nel campionato di Serie A sono 100. Nel testa a testa sono in vantaggio i partenopei con 44 vittorie, contro i 28 successi dei nerazzurri e 28 incontri terminati in parità. Considerando poi esclusivamente le 50 partite disputate in casa dagli azzurri, il bilancio è ancora più netto: 34 i successi del Napoli, 6 quelli dell'Atalanta, 10 le partite finite in pareggio.



L'ultima partita ufficiale tra Napoli e Atalanta in Serie A risale al girone di ritorno dello scorso campionato, alla 23ª giornata, Atalanta-Napoli che si concluse 4-2 per i padroni di casa. Le marcature – ricorda Eurobet – furono aperte dall'ex Duvan Zapata a inizio ripresa, quasi immediato il pari azzurro con Piotr Zielinski. Sorpasso della Dea, prima con Robin Gosens, poi con Luis Muriel. Lo stesso Gosens fu protagonista di un'autorete, ma a circa 10′ dalla fine, Cristian Romero mise a segno il poker che chiuse definitivamente il confronto.



In quell'occasione l'Atalanta restituì al Napoli il 4-1 dell'andata, giocata alla 4ª giornata, il 17 ottobre 2020. Dopo mezz'ora la squadra allora allenata da Gennaro Gattuso era già sul 3-0 per effetto delle reti di Hirving Lozano (doppietta) e Matteo Politano. Poco prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo, Vitor Osimhen siglò anche il momentaneo 4-0. L'Atalanta riuscì a segnare il gol della bandiera soltanto a metà ripresa, con l'olandese Sam Lammers.



L'ultima vittoria in trasferta dell'Atalanta contro il Napoli, risale invece alla stagione 2018-2019. Era la 33ª giornata e gli uomini di Gian Piero Gasperini si imposero 1-2. Nonostante il vantaggio siglato da Dries Mertens poco prima della mezz'ora, gli ospiti pareggiarono con l'ex Duvan Zapata a metà ripresa e a 10′ dalla fine segnarono la rete del vantaggio con Mario Pasalic.



L'ultimo pareggio tra Napoli e Atalanta al San Paolo (ora stadio Maradona) risale alla 10ª giornata della stagione 2019-2020, in un match terminato 2-2. Quella volta ad aprire lo score fu Nikola Maksimovic per il Napoli ma prima della fine del primo tempo, Remo Freuler pareggiò. Nella ripresa nuovo vantaggio campano con Arkadiusz Milik, ma anche in quel caso ci fu il pari lombardo con Josip Ilicic.