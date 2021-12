Un mese di stop per Koulibaly

Cronaca2 Dicembre 2021Corriere dello SportInsigne (contrattura del soleo sinistro) e Fabian Ruiz (tendinopatia adduttoria e dell'ileopsoas destro) in dubbio per sabato Gli ultimi esami hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per Koulibaly. Per il difensore del Napoli, uscito all'80' della sfida contro il Sassuolo, sarà necessario un mese di stop. Brutte notizie per Spalletti anche da Insigne (contrattura del soleo sinistro) e Fabian Ruiz (tendinopatia adduttoria e dell'ileopsoas destro). Le loro condizioni dovranno essere valutate in vista della partita di sabato contro l'Atalanta.



