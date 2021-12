I convocati per la trasferta a Reggio Emilia

Cronaca30 Novembre 2021Corriere dello SportManolas non prenderà parte alla sfida per via di una gastroenterite Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato sul campo del Sassuolo nel turno infrasettimanale, la 15esima giornata, di campionato. La formazione azzurra è prima nella classifica di Serie A con 3 punti di vantaggio sul Milan secondo, viene dalla vittoria casalinga contro la Lazio e cerca di consolidare il primo posto. Spalletti ha convocato 21 giocatori per la trasferta in casa del Sassuolo. Tornano a disposizione Politano e Ounas.



Portieri: Meret, Ospina, Marfella.



Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani.



Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.



Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.



Kostas Manolas non prenderà parte alla sfida di Reggio Emilia per via di una gastroenterite. Spalletti perde quindi un uomo importante del suo scacchiere, oltre ai noti Osimhen e Anguissa, con quest'ultimo che ha ancora svolto lavoro personalizzato e terapie.