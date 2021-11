De Laurentiis: "Il 24 maggio Napoli-Argentina"

Interviste 29 Novembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Un match fra Napoli e Argentina per rendere omaggio a Diego Armando Maradona, nello stadio che adesso porta il suo nome. Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, su invito di Hugo Maradona è intervenuto ad America Tv, uno dei più noti programmi calcistisci argentini: "Stiamo lavorando col Ministro degli Esteri Di Maio e l'ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare il 24 maggio in questo stadio la partita fra il Napoli e l'Argentina. La chiamereno "The first Maradona Cup". Dopo l'evento organizzato da Barcellona e Boca Juniors, la "Maradona Cup", anche le altre due squadre a cui il Pibe de Oro ha legato indossolubilmente la carriera sono dunque pronte ad omaggiarlo in un match dal fascino mozzafiato.