Assaltato un bus di tifosi ospiti prima di Napoli-Lazio



Cronaca 29 Novembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Feriti 2 tifosi e un agente che insieme ad altri poliziotti ha cercato di separare le fazioni venute a contatto





Purtroppo la magia della serata dedicata a Maradona e un Napoli spettacolare e in vetta alla classifica, non ha fermato l'odio e l'imbecillità di certi soggetti violenti. È capitato in via Terracina, vicino allo stadio, prima della gara di domenica sera con un assalto di ultrà napoletani a un bus di tifosi laziali. Feriti 2 tifosi e un agente (curati all'ospedale San Paolo e subito dimessi) che insieme ad altri poliziotti ha cercato di separare le fazioni venute a contatto. Alcuni violenti sono stati portati in Questura per essere interrogati.



PROVVEDIMENTI — Al momento si stanno svolgendo delle indagini e non si possono escludere a breve provvedimenti restrittivi, visto che con l'insediamento del questore Alessandro Giuliano c'è stata una stretta e non sono stati più tollerati atteggiamenti violenti o zone franche all'interno della curva, con una continua emissione di daspo anche “solo” per aver “scavalcato” da un settore all'altro.