È stata una partita, quella contro la Lazio, che ti fa riconciliare con il calcio. Uno spettacolo come raramente se ne vedono sui campi di calcio. A un certo punto, il Napoli sembrava una trottola, un flipper e, senza timore di essere smentito, sembrava il Barcellona dei tempi migliori. Passaggi di prima, sovrapposizioni, pressing intelligente e asfissiante, insomma una goduria per chi tiene al Napoli. Chiaramente ha vinto e in modo abbastanza largo, e non poteva essere diversamente. Superiorità netta, schiacciante, che non ammette discussioni, alibi o qualsivoglia scusa. La serata, poi, è stata impreziosita da una prestazione fantastica di Mertens, autore di due goals, uno più bello dell'altro, ritornato finalmente Ciro. Con un Ciro così, si possono dormire sonnni tranquilli, anche perché in panchina c'è chi sa gestire il tutto. Oggi Ciro prende il massimo dei voti, vale a dire 10. Il voto non è soltanto per i goals, ma per tutta la prestazione.

Un Napoli determinato fin da subito. Non ha dato tregua e scampo a una Lazio che è apparsa sorpresa da tanta bellezza. A tal punto, che sul finire della partita, praticamente i componenti della squadra avversaria si sono messi ad ammirare quella magnificenza, la grande bellezza appunto. Ha ragione ancora una volta Spalletti: questa rosa è di valore. A mio modo di vedere, l'uomo chiave è stato Lobotka: ordinato, preciso, mai in affanno. C'è da notare che di fronte aveva un centrocampo, considerato fra i migliori in Italia. Io gli do 9. Mi fermo qui con i voti, lasciando ad altri il compito.

Bene, i nostri hanno onorato D10S, come meglio non potevano. Oramai il Maradona è un tempio e la prestazione ammirata oggi, dovrebbe essere una costante, prassi. Su quel prato, signori e signore, per sette anni, il meglio dei suoi anni, si è esibito il più grande di sempre, il dio del calcio, e scusate se è poco. Onore a voi che lo avete definitivamente, come dire, divinizzato con una prestazione sublime. Si può tranquillamente affermare che oggi al Maradona è andata in scena: La grande bellezza. Chiudo qui, perché ogni parola sarebbe superflua.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Lazio 4 - 0. Marcatori, Zielinski, Ciro-Mertens, Ciro-Mertens, Fabian

Testa al Sassuolo.