Spalletti: "La vittoria più bella del mio Napoli"

Interviste 28 Novembre 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Abbiamo ritrovato il nostro pubblico, avendo per la prima volta la sensazione di giocare in casa"





Sorride, Luciano Spalletti. Il suo Napoli torna a volare: 4-0 alla Lazio e primato solitario, nella prima gara senza Osimhen ma con un Mertens strepitoso, autore di una doppietta. "È la nostra vittoria più bella, viene dopo tre risultati particolari e da prestazioni al di sotto del nostro livello - dice il tecnico -. Riprendere così contro una grande come la Lazio ha un significato ancora maggiore. Tutti hanno fatto una grande gara, penso a Lobotka, Zielinski, Mario Rui, parlare solo di Mertens sarebbe sbagliato".



DIVERTIRSI — Una prova davvero perfetta. “Stasera tanta roba - continua Spalletti -. In carriera ho trovato spesso giocatori che entrano in campo e vogliono che finisca la partita il prima possibile. Oggi sin dall'inizio volevano stare in campo per divertirsi. Questo ci fa capire la forza di questa squadra, non accettiamo la mediocrità, non ci preoccupa nulla, vogliamo solo goderci la partita”.



