Ammutinamento 2019, maxi multa ad Allan



Cronaca 27 Novembre 2021 Fonte: Repubblica



Il collegio arbitrale ha accolto la proposta di multa (170mila euro)





Una pesante multa è stata inflitta ad Allan, il trentenne ex centrocampista brasiliano del Napoli trasferito lo scorso anno all'Everton. Il collegio arbitrale ha accolto la proposta di multa (170mila euro) per Allan Marques Loureiro, ritenendo valide le due contestazioni mosse dal presidente del Laurentiis.



La partecipazione alla rivolta dei giocatori, che si opposero al ritiro disposto dalla società il 5 novembre 2019 dopo la partita di Champions contro il Salisburgo, ed il suo violento alterco negli spogliatoi con il vicepresidente, Eduardo De Laurentiis. Il collegio arbitrale è stato presieduto ieri sera dall'avvocato Arturo Frojo.



A sostenere la proposta del Napoli l'avvocato Bruno Piacci. Allan era rappresentato dall'avvocato milanese Roberto Ninno che ha la facoltà di ricorrere in appello. Prima di Allan nei giorni scorsi era stato multato con 40mila euro Hysaj, il terzino non confermato dal Napoli e passato la scorsa estate alla Lazio su richiesta dell'allenatore Maurizio Sarri.

Il difensore giocherà allo stadio Maradona domani in Napoli-Lazio. Il prossimo verdetto in discussione presso lo stesso collegio arbitrale nei prossimi giorni riguarda il trentenne difensore serbo Nikola Maksimovic, ora tesserato per il Genoa. Anche per lui l'avvocato Bruno Piacci propone una multa di 40 mila euro sostenendo la contestazione di Aurelio De Laurentiis. (a.c.)