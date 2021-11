Insigne: "Tutti allo stadio per ricordare Maradona"

Ad un anno dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il Napoli si prepara per ricordarlo nello stadio a lui intitolato. Il popolo azzurro è dunque stato chiamato a raccolta dal capitano Lorenzo Insigne che attraverso i profili social ufficiali del club ha lanciato forte e chiaro il messaggio. Prima della prossima gara interna con la Lazio di Sarri, in programma domenica alle 20,45, ci sarà un intero prepartita dedicato al Pibe de Oro. Insigne ha spiegato tutta le procedura dell'evento: "Vi aspetto allo stadio alle 19.15 per ricordare il mito, unico e inimitabile Diego che verrà rappresentato con un evento di cori, laser e poesia e di una statua forgiata a misura reale con i calchi della famosa manita e del suo piede fenomenale. La statua farà un giro di campo e saremo tutti presenti per onorare la sua immensa figura".