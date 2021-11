Voci dal Forum: Una maledizione

Cronaca 24 Novembre 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



A Mosca il Napoli non è che abbia fatto chissà che grossa partita, ma certamente non meritava di perdere





Cronaca24 Novembre 2021Forum SoloNapoli - DarioA Mosca il Napoli non è che abbia fatto chissà che grossa partita, ma certamente non meritava di perdere Se si giocasse cento volte contro lo Spartak, perderemmo per centouno volte: è una maledizione! Non che il Napoli abbia fatto chissà che grossa partita, ma certamente non meritava di perdere. Ad ogni modo, per quel che conta, non lascia delusi più di tanto il risultato. Fioccheranno voti negativi a iosa, ma io invece mi soffermerò sulle poche cose positive che ho intravisto. Comincio da Petagna. L'ho visto combattivo e lucido. Ha necessariamente bisogno di perdere qualche chilo, poi può essere una piacevolissima sorpresa. In netta ripresa anche Godot. Oggi è stato fra i migliori e la cosa fa piacere e lascia ben sperare. Elmas si è dimostrato pericoloso e combattivo. Sulla sinistra continuerei con lui e lascerei il talento di Fratte inesorabilmente in panchina. Lozano. Ci siamo, o quasi. Oggi, specialmente nel secondo tempo, è stato una vera spina per i russi. È l'unico che riesce a mettere palloni decenti a centro. Credo manchi poco per rivedere il Lozano del girone d'andata dell'anno scorso. Quel Lozano, è bene metterselo in testa, fa male, molto male. Si concludono qui le note positive.

A Spalletti bisogna dir qualcosa. Caro mister, se hai sicuramente notato che Moses, che non è niente di particolare, fa il bello e il cattivo tempo con Mario Rui, tu ripresenti la stessa marcatura? È pazzesco! Mario Rui, nella fase difesiva, è 0. Prima te lo metti bene in testa e meglio sarà per tutti. Nella partita contro la Lazio, nella zona di competenza di Mario Rui, la fascia sinistra, opera un certo Lazzari e un certo Felipe Anderson. Non farti venire certe idee e non affidare quella fascia a Mario Rui e Insigne, perché sarebbe un suicidio. La partita si deciderà su quella fascia. Trova una soluzione. Io ti consiglio di far giocare in quella zona Elmas e Juan Jesus, magari riservando uno spezzone di partita anche a Ghoulam. Pensaci, e pensaci bene!

A Mosca, Spartak - Napoli 2 - 1. Non c'è molto da dire, solo che il Napoli è stato battuto da una squadra nettamente inferiore. Credo non sia compromesso nulla, ma bisogna battere assolutamente il Leicester. È una gara decisiva per il prosieguo. Saprà il Napoli far sua finalmente una gara decisiva? Lo spero, ma ho i miei seri e fondati dubbi.