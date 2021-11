Spalletti non stringe la mano al tecnico dello Spartak

Two emojis to describe this? Hmm...



😎 and 🤡



So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021



Napoli, Spalletti non stringe la mano al tecnico dello Spartak Mosca

Il Napoli cade sul freddo campo dello Spartak Mosca. A Luciano Spalletti non è bastato il gol di Elmas e gli azzurri torneranno in Italia senza avere ancora la certezza della qualificazione. Nervoso in particolare il finale di Mosca, con Spalletti che si è reso protagonista di un momento di alta tensione a bordo campo.Napoli, Spalletti non stringe la mano al tecnico dello Spartak MoscaCome Diego Simeone prima di lui, anche Spalletti si è rifiutato di stringere la mano al collega al termine della gara. Il Cholo si era infuriato con Klopp, dirigendosi subito negli spogliatoi al termine di Atletico Madrid-Liverpool (gara terminata per 3-2). L'allenatore del Napoli se l'è presa con Rui Vitoria, tecnico dello Spartak Mosca, per il comportamento antisportivo che avrebbero tenuto i suoi, rei di aver perso troppo tempo nel finale della gara di Mosca. "Si saluta all'inizio per dare il benvenuto", ha chiarito poi Spalletti nel post partita.