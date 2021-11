Koulibaly: "Ci giocheremo tutto nell'ultimo turno"



24 Novembre 2021



"Siamo il Napoli e vogliamo essere protagonisti su tutti i fronti. Ci giocheremo le nostre possibilità fino alla fine"





"Non siamo stati fortunati, potevamo pareggiare la gara". Kalidou Koulibaly analizza la gara di Mosca.



"Non cerchiamo alibi, però non siamo stati fortunati. Avevamo le chiavi per poter comandare la partita però è stato un peccato non esser riusciti a concretizzare".



"Dispiace aver preso due gol, e in totale 5 gol in due gare. Sono cose che ci fanno male, però non meritavamo questi due risultati per il gioco espresso".



"Adesso ci giocheremo tutto nell'ultimo turno. Siamo il Napoli e vogliamo essere protagonisti su tutti i fronti. Ci giocheremo le nostre possibilità fino alla fine"