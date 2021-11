Spartak Mosca-Napoli: i voti agli azzurri



Meret 5,5 - Sobolev lo manda subito a prendere la palla in fondo alla rete, sul sinistro di Moses agguanta in due tempi. Il colpo di testa di Sobolev non è irresistibile, e lui pecca di reattività. Nel secondo tempo prende freddo e niente più.



Di Lorenzo 6,5 - Si propone al 13', ma il suggerimento è lungo. Ayrton e Ignatov ogni tanto si presentano dalle sue parti, tenendolo impegnato. Molto più attivo nella ripresa, quando spinge subito trovando falli, un gol poi annullato e quasi un assist per Mertens.



Koulibaly 5,5 - Sobolev gli ruba il tempo al 9', vincendo il duello aereo. Al 28' gli lascia direttamente i metri necessari per battere a rete di testa, da solo. Regista aggiunto, visto il posizionamento dello Spartak, poi un colpo di testa centralissimo ed un'ammonizione



Juan Jesus 6 - Deve aiutare, se può, Mario Rui dalle sfuriate russe sulla fascia. Non capita spesso, ma ciò non lo rende esente dall'ingrigimento generale. Argina con mestiere Ignatov in avvio di ripresa.



Mario Rui 6,5 - Promes si stacca da lui quel tanto che basta per ricevere palla in solitaria e subire fallo da rigore. Selikhov lo anticipa, sulla fascia Moses e Promes sono un problema fino ad un certo punto. Mette sul piede di Elmas una grande palla, poi non riesce ad opporsi Moses sul cross del 2-0. Gran lancio per Di Lorenzo nella grande occasione ad inizio ripresa, è l'antipasto che porterà alla gran discesa che avvierà l'azione del 2-1. Nel finale Spalletti lo mette centrocampista centrale (come nell'amichevole col Benevento).



Lobotka 5,5 - Come iniziare la partita nel modo peggiore? Causando un rigore dopo 40 secondi. Pressato in possesso di palla, fatica a girarsi ma se ha spazi - ma sono pochi, e lui deve rifugiarsi nei lanci sulla fascia. Perde un pallone sanguinoso da Umyarov. (Dal 79' Rrahmani SV)



Zielinski 5 - Si deve sacrificare in un ruolo non suo, prima di avanzare affiancandosi a Mertens dietro Petagna. Selikhov è miracoloso al 25' sul suo sinistro. Dovrebbe creare gioco, ma diverse idee sono bloccate dal gelo di Mosca: buoni spunti, ma poi li spreca e non velocizza il gioco.



Elmas 6,5 - Chiama Selikhov al doppio intervento in pochi secondi, tende ad accentrarsi. Al 21' si addormenta lasciando palla agli avversari ad un metro dall'area di rigore. Prova a duettare con Mertens, poi viene spostato esterno sinistro in una mediana a quattro ed è freddo - strano eh? - nel colpire di testa la sfera del 2-1. Lo Spartak tende a dimenticarselo e a soffrirlo, anche se lui sulla fascia non arriva mai al fondo. Al 90' ennesima parata di Selikhov.



Mertens 5 - Il pallone è rosso, come la maglia del suo Belgio. Vorrebbe agire da play offensivo, ma i movimenti non corrispondono a giocate pericolose. Deve aggirarsi tra le linee pur di toccar palla, arrivando di rincorsa incappa in un altro miracolo di Selikhov. Arretra dietro le due punte, Caufriez lo mura in area di rigore.



Lozano 6 - Ha una buona chance al 15', ma il suo traversone basso non viene colpito da nessuno. Ci riprova dieci minuti dopo, e Zielinski ha l'occasione di pareggiare. Forse gli manca esplosività palla al piede, se lanciato risulta più incisivo. Cerca il tiro a giro al 63', sorvoliamo. Viene spostato in più di una posizione nella ripresa, il rendimento migliora un pochino.



Petagna 6 - Sotto una coltre di neve, un'ancora dev'esserci: invoca un rigore che Turpin non asseconda. Si intende poco con Lozano, i loro giochi a due sono inconcludenti. Peccato sfiori la palla, mettendo Di Lorenzo in fuorigioco. Più coinvolto nella ripresa, piedino leggero e preciso per il 2-1 di Elmas ed una presenza più costante in un attacco a due. All'80' non incoccia di testa in area.



Spalletti 5,5 - Stupisce la scelta del doppio attaccante dal 1', vista l'assenza di cambi reali, ma lo stupirà di più il rigore subito sostanzialmente subito: il Napoli ghiaccia a Mosca nei primi cinque minuti, e rischia l'intontimento nei successivi cinque. Disegna un accenno di 4-1-4-1, prova a sciogliersi con un paio di accelerazioni dopo un quarto d'ora. Lo Spartak prova a bloccare le vie centrali, dalla fascia con Lozano arriva una chance con Zielinski. Il 2-0 sarà un po' ingiusto, ma lo Spartak è cinico, difensivista e pure fortunato con il suo portiere. Gli errori tecnici non mancano, anche semplici: in avvio di ripresa lo Spartak o pressa molto alto, negando la ricezione ai centrocampisti, oppure permette di superare la metà campo opponendosi con tutti i giocatori, raffreddando le idee e le gambe. Però la supremazia è concreta (quasi l'80% di possesso palla nel secondo tempo), il gol di Elmas ne è solo la certificazione. Interessante il 3-4-1-2 visto nella ripresa (Koulibaly-Juan Jesus-Mario Rui; Di Lorenzo-Lobotka-Zielinski-Elmas; Mertens; Petagna-Lozano): sotto la bufera di neve arriva una chance finale ma il ghiaccio di Mosca non viene perforato. Peccato, adesso ci si gioca tutto con il Leicester.

