Cronaca23 Novembre 2021Corriere dello SportTorna in lista Manolas dopo gli acciacchi fisici che lo avevano tenuto out Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista delle convocazioni in vista dell'incontro di domani con lo Spartak, in programma a Mosca alle ore 16.30 e valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Torna in lista Manolas dopo gli acciacchi fisici che lo avevano tenuto out. Aggregati al gruppo anche i tre Primavera Ambrosino, Barba e Cioffi. Out, come ampiamente previsto, Insigne, il cui stop si aggiunge ai recenti infortuni di Osimhen e Anguissa. Questo l'elenco completo: Meret, Ospina, Idasiak, Barba, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Ambrosino, Cioffi, Lozano, Mertens, Petagna.