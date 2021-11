Insigne salta la trasferta a Mosca



Cronaca 23 Novembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



A causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro





Cronaca23 Novembre 2021Corriere dello SportA causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro

Continua la maledizione in casa Napoli. Dopo gli infortuni di Osimhen e Anguissa rimediati nel match di campionato contro l'Inter - prima sconfitta stagionale in A per gli azzurri - Luciano Spalletti deve fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano non partirà per la trasferta di Europa League in Russia contro lo Spartak Mosca, in programma mercoledì alle 16.30, per un problema al ginocchio destro.



Insigne ko, la nota del Napoli

Nella nota diramata dal Napoli si legge: "Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Anguissa ha svolto terapie. Ounas terapie e personalizzato in campo". Si allunga, dunque, la lista degli indisponibili in casa Napoli. Gli azzurri dopo l'impegno di Europa League in Russia saranno chiamati a riscattare il ko contro l'Inter nel match in programma domenica alle 20.45, quando al Diego Armando Maradona arriverà la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. Una sfida che Spalletti potrebbe essere costretto ad affrontare senza molti uomini importanti. Oltre alle assenze sicure di Osimhen e Anguissa, infatti, rimane in forte dubbio la presenza anche di Insigne.