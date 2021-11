Si è fermato anche Anguissa

Cronaca22 Novembre 2021Corriere dello SportAveva accusato un fastidio nella gara con l'Inter, ha riportato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro Anguissa si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha iniziato l'iter riabilitativo" si legge sul sito ufficiale del Napoli sulle condizioni fisiche di Anguissa.



