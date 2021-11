Dove vedere Spartak Mosca-Napoli in tv e in streaming

Cronaca 22 Novembre 2021 Fonte: Goal



Il match sarà trasmesso da DAZN e da Sky





Cronaca22 Novembre 2021GoalIl match sarà trasmesso da DAZN e da Sky Sarà possibile seguire Spartak Mosca in diretta sulle smart tv di ultima generazione grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) oltre che con dispositivi come Tim Vision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.



Anche Sky trasmetterà l'incontro sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (253 del satellite).



Streaming disponibile attraverso la suddetta app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android: da pc, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.



Gli abbonati Sky potranno seguire la gara grazie all'applicazione di Sky Go, mentre l'alternativa è rappresentata dalla piattaforma NOW.