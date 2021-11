Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Dopo il match contro l'Inter, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano la gara di mercoledì contro lo Spartak Mosca in Russia per la quinta giornata di Europa League (ore 16.30).

Gli azzurri preparano la gara di mercoledì contro lo Spartak Mosca in Russia per la quinta giornata di Europa League (ore 16.30).

Il gruppo si è diviso in due parti. Coloro che hanno giocato dall'inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico mentre il resto del gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto lavoro circuito di agilità, torello e partita a campo ridotto.

Anguissa si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha iniziato l'iter riabilitativo.

Ounas ha svolto terapie.