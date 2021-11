Gargiulo: "Almeno un mese per il rientro di Osimhen"

Interviste 22 Novembre 2021 Fonte: Radio Marte



"Ha bisogno di un intervento chirurgico con una riduzione delle fratture con delle placche in titanio."





Interviste22 Novembre 2021Radio Marte"Ha bisogno di un intervento chirurgico con una riduzione delle fratture con delle placche in titanio." A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Gargiulo, primario del reparto maxillo-facciale dell'Ospedale Cardarelli: "Osimhen? Infortunio abbastanza serio, naturalmente noi non abbiamo ancora le immagini radiografiche e sembra che ci sia sicuramente frattura scomposta con schiacciamento del pomello zigomatico. Sicuramente avrà bisogno di un intervento chirurgico con una riduzione delle fratture con delle placche in titanio. E questo allungherà il post operatorio. Quanto tempo starà fuori? Questi interventi sono una routine, garantiscono una ripresa abbastanza veloce dal punto di vista fisiologico generale e locale. Potrebbe già riprendere l'attività quotidiana in 48-72 ore, magari in una settimana già riprendere l'attività sportiva. Naturalmente ora ci sono tutori e maschere per poter affrontare allenamenti impegnativi e consistenti.

Rientro in campo? Per la velocità e l'età del paziente probabilmente potrebbe rientrare anche prima di un mese. E lo speriamo tutti".