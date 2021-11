Fratture multiple scomposte per Osimhen

L'attaccante del Napoli, infortunatosi durante Inter-Napoli, sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni





AGGIORNAMENTO - Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro.



Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all'ospedale Niguarda di Milano.







