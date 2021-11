Inter-Napoli: arbitra Valeri

Cronaca21 Novembre 2021CalcioNapoli1926Diretti dal fischietto romano gli azzurri hanno ottenuto 7 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte Inter-Napoli, in scena oggi pomeriggio a “San Siro” e valida per la giornata numero tredici del campionato di serie A, sarà arbitrata dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma. A completare la sestina arbitrale saranno gli assistenti Giallatini e Preti. Il quarto uomo Marchetti mentre al VAR ci sarà Aureliano e all'AVAR Longo. Quali sono i precedenti con il fischietto romano?



I precedenti parlano di 17 vittorie per il Napoli, 5 pareggi e 4 sconfitte. Tra queste ultime c'è l'unico Inter-Napoli diretto, il 28 luglio 2020: 2-0 il finale, in un match giocato nella coda del campionato in piena estate post-lockdown. Quest'anno ha già diretto gli azzurri nella vittoria per 0-4 a Genova contro la Sampdoria. A seguire tutti i precedenti, riportati dal Napoli sul proprio sito ufficiale.



Napoli-Lecce 3-0 il 13 dicembre 2008



Napoli-Siena 2-1 il 27 settembre 2009



Napoli-Catania 1-0 il 28 marzo 2010



Sampdoria-Napoli 1-2 il 19 settembre 2010



Brescia-Napoli 0-1 il 31 ottobre 2010



Lecce-Napoli 2-1 8 maggio 2011



Napoli-Fiorentina 0-0 il 24 settembre 2011



Napoli-Genoa 6-1 il 21 dicembre 2011



Parma-Napoli 1-2 il 4 marzo 2012



Napoli-Torino 1-1 il 4 novembre 2012



Napoli-Bologna 2-3 il 16 dicembre 2012



Napoli-Atalanta 3-2 il 17 marzo 2013



Chievo-Napoli 2-4 il 31 agosto 2013



Cagliari-Napoli 1-1 il 21 dicembre 2013



Fiorentina-Napoli 0-1 il 9 novembre 2014



Cagliari-Napoli 0-3 il 19 aprile 2015



Napoli-Milan 4-2 il 27 agosto 2016



Napoli-Sassuolo 1-1 28 novembre 2016



Napoli-Milan 3-2 il 25 agosto 2018



Napoli-Udinese 4-2 il 17 marzo 2019



Inter-Napoli 2-0 il 28 luglio 2020



Napoli-Milan 1-3 il 22 novembre 2020



Napoli-Torino 1-1 il 23 dicembre 2020



Sampdoria-Napoli 0-2 l'11 aprile 2021



Torino-Napoli 0-2 del 26 aprile 2021



Sampdoria-Napoli 0-4 del 23 settembre 2021.



