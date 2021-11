Inter-Napoli: le probabili formazioni



Tra le fila del Napoli la grande assenza sarà sicuramente quella di Matteo Politano, risultato positivo al Coronavirus





Come di consueto, e dunque anche per le probabili formazioni di Inter-Napoli, partiamo dai padroni di casa: in porta confermato Handanovic per dirigere un terzetto difensivo orfano dell'infortunato De Vrij. Stringerà i denti invece Bastoni per affiancare Ranocchia e Skriniar. Sulle fasce a centrocampo favoriti Darmian e Perisic rispettivamente su Dumfries e Dimarco, in mediana ovviamente Barella, Brozovic e Calhanoglu, solo panchina per Vidal. In attacco out Sanchez, ballottaggio serrato tra Dzeko e Correa; l'argentino però sembrerebbe in leggero vantaggio per affiancare Lautaro Martinez.



Tra le fila del Napoli la grande assenza sarà sicuramente quella di Matteo Politano, risultato positivo al Coronavirus nella giornata di ieri. Al suo posto dovrebbe giocare Lozano a destra sulla trequarti al fianco di Zielinski e Insigne, a supporto di Osimhen unica punta. Dalla panchina dunque Mertens ed Elmas, neanche convocato Demme, anche lui positivo al Covid. In mediana ci saranno dunque ancora Anguissa e Fabian Ruiz. In difesa spazio per i soliti noti Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui, ancora panchina per Manolas. In porta Ospina sempre favorito su Meret.



Le probabili formazioni di Inter-Napoli



Inter, 3-5-2: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.



Napoli, 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.