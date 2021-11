De Laurentiis: "Jorginho non è un rigorista"

Interviste 12 Novembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio…"





Interviste12 Novembre 2021Corriere dello Sport"Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio…" "Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è”. Frecciatina a Jorginho da parte presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine della gara fra Italia e Svizzera terminata 1-1 all'Olimpico di Roma. "Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio… - ha detto il presidente azzurro che nel prepartita ha anche ricordato Giampiero Galeazzi - È stato un grande, è andato via troppo presto. Ha voluto vivere in un certo modo ma lo ricorderemo per sempre".



"Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è”. Frecciatina a Jorginho da parte presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, al termine della gara fra Italia e Svizzera terminata 1-1 all'Olimpico di Roma. "Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio… - ha detto il presidente azzurro che nel prepartita ha anche ricordato Giampiero Galeazzi - È stato un grande, è andato via troppo presto. Ha voluto vivere in un certo modo ma lo ricorderemo per sempre".