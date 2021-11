L'Italia a segno con uno schema usato dal Napoli

Cronaca 12 Novembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Lo schema, che aveva portato Rrahmani al gol contro la Fiorentina, ha avuto protagonisti Insigne, Emerson e Di Lorenzo





Cronaca12 Novembre 2021Corriere dello SportLo schema, che aveva portato Rrahmani al gol contro la Fiorentina, ha avuto protagonisti Insigne, Emerson e Di Lorenzo







Il capitano del Napoli ha inizialmente fintato di calciare insieme al giocatore del Lione, poi ha pennellato un cross perfetto per la testa del terzino che ha superato Sommer. Contro i viola, invece, fu Zielinski a firmare l'assist vincente. Fingendo di aver "sbagliato" il movimento e successivamente lasciando partire il traversone dei tre punti.



Come il Napoli e come il Borussia Dortmund. L'Italia di Mancini ha emulato la squadra di Spalletti in occasione della punizione che ha portato al momentaneo pareggio nella gara dell'Olimpico contro la Svizzera: lo schema, che aveva portato Rrahmani al gol contro la Fiorentina, ha avuto protagonisti Insigne, Emerson e Di Lorenzo.Il capitano del Napoli ha inizialmente fintato di calciare insieme al giocatore del Lione, poi ha pennellato un cross perfetto per la testa del terzino che ha superato Sommer. Contro i viola, invece, fu Zielinski a firmare l'assist vincente. Fingendo di aver "sbagliato" il movimento e successivamente lasciando partire il traversone dei tre punti.