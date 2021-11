Italia-Svizzera 1-1. A segno Di Lorenzo

Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret impegnati con la Nazionale.I tre calciatori del Napoli di scena questa sera in Italia-Svizzera, match di qualificazione al Mondiale 2022 terminato per 1-1.Protagonista Di Lorenzo che ha segnato di testa il gol del pareggio su cross da punizione di Insigne.Insigne ha disputato 80 minuti. Meret non è entrato.