Manolas salterà la gara con il Verona

Cronaca 6 Novembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Per il difensore greco solo un allenamento personalizzato in campo





Cronaca6 Novembre 2021Corriere dello SportPer il difensore greco solo un allenamento personalizzato in campo Allenamento mattutino per il Napoli in vista della sfida di domani al Verona (stadio Maradona, ore 18). A Castelvolturno i partenopei di mister Spalletti hanno proseguito la preparazione cominciando con un torello, spostando poi il focus su un'esercitazione sulle palle inattive. Subito dopo lavoro tattico e partitella finale a chiudere l'allenamento. Per Malcuit e Manolas solo un allenamento personalizzato in campo: entrambi, con tutta probabilità, non saranno a disposizione per il match con il Verona.