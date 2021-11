Manfredi: "Ultras allo stadio? In cerca di una soluzione"

Interviste 6 Novembre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Ne ho parlato con De Laurentiis, ma per rivederli al Maradona servirà l'accordo con la Questura"





Interviste6 Novembre 2021Corriere dello Sport"Ne ho parlato con De Laurentiis, ma per rivederli al Maradona servirà l'accordo con la Questura" A margine della "Race for the cure" è intervenuto Gaetano Manfredi (neo) sindaco di Napoli, parlando della situazione degli ultras partenopei e del loro possibile rientro allo stadio Maradona nella gara di domani con il Verona: "Ne ho parlato con De Laurentiis per capire la soluzione migliore, cercando di coniugare il rispetto delle regole e della legalità con la possibilità di far rientrare i gruppi organizzati allo stadio: se c'è dialogo - ha spiegato Manfredi - si può sempre trovare una soluzione. Già con il Verona? Credo ci vorrà del tempo, servono soluzioni giuste da trovare con la Questura che ha la responsabilità dell'ordine pubblico: il percorso lo abbiamo avviato e arriverà una soluzione soddisfacente per tutti" ha chiosato.



A margine della "Race for the cure" è intervenuto Gaetano Manfredi (neo) sindaco di Napoli, parlando della situazione degli ultras partenopei e del loro possibile rientro allo stadio Maradona nella gara di domani con il Verona: "Ne ho parlato con De Laurentiis per capire la soluzione migliore, cercando di coniugare il rispetto delle regole e della legalità con la possibilità di far rientrare i gruppi organizzati allo stadio: se c'è dialogo - ha spiegato Manfredi - si può sempre trovare una soluzione. Già con il Verona? Credo ci vorrà del tempo, servono soluzioni giuste da trovare con la Questura che ha la responsabilità dell'ordine pubblico: il percorso lo abbiamo avviato e arriverà una soluzione soddisfacente per tutti" ha chiosato.