Cronaca6 Novembre 2021SSC NapoliIl fischietto di Molfetta è alla prima direzione in match ufficiali con la squadra azzurra Sarà l'arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta a dirigere Napoli-Verona, 12esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18.



