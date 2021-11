Napoli-Verona: i precedenti



Cronaca 6 Novembre 2021 Fonte: Virgilio



Il bilancio è nettamente favorevole agli azzurri con 20 vittorie contro le sole 3 affermazioni degli scaligeri





Cronaca6 Novembre 2021VirgilioIl bilancio è nettamente favorevole agli azzurri con 20 vittorie contro le sole 3 affermazioni degli scaligeri

Quella di domani sarà la gara numero 59 in serie A tra le due compagini, il 30esimo scontro sul suolo campano.



Il bilancio dei 29 precedenti è nettamente favorevole agli azzurri con 20 vittorie contro le sole tre affermazioni veronesi. Sei sono i pareggi.



L' ultimo precedente è quello che fa venire ancora i brividi all' ombra del Vesuvio: ultima giornata dello scorso campionato, era il 23 maggio, quando il Verona allenato da un altro croato, Juric, con la mente sgombra, ferma il Napoli di Gattuso sul pareggio (1-1), facendo sfumare il sogno Champions.



Al vantaggio dell' ex Rrahmani su azione d'angolo, arrivò il pareggio di Faraoni dopo uno svarione di Hysaj.



E' del 19 ottobre del 2019 la 20esima vittoria del Napoli che, con un netto 2-0 firmato Milik, si sbarazza facilmente dei gialloblù.



Per l' ultima vittoria del Verona bisogna andare indietro nel tempo di quasi 39 anni: era il 2 gennaio del 1983 e in quell'occasione i veneti si imposero a Fuorigrotta con il punteggio di 2-1. Doppio vantaggio scaligero con il centravanti Pietro Fanna (un gol per tempo), rete di Claudio Pellegrini per i partenopei.