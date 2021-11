Koulibaly: "Bel gesto del Napoli e di De Laurentiis"

Interviste6 Novembre 2021Corriere dello Sport"La prevenzione dei tumori al seno è una cosa seria e la società ci sta parlando da un mese di questo progetto" Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, che salterà la gara di domani per squalifica, è intervenuto a margine della "Race of the cure", evento dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, insieme a patron Aurelio De Laurentiis: "La prevenzione è una cosa seria e la società ci sta parlando da un mese di questo progetto, dando la possibilità di partecipare anche alle nostre mogli - le parole di Koulibaly a Radio Kiss Kiss -. Si può parlare da vicino e capire il problema. È un gran gesto della società e del presidente per capire le cose" ha spiegato il senegalese.



