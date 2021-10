Buone notizie per Victor Osimhen

Cronaca31 Ottobre 2021Corriere dello SportGli esami strumentali hanno evidenziato solo una contrattura del gastrocnemio destro Attraverso il proprio sito web, il Napoli ha annunciato che nella mattinata di oggi Victor Osimhen "presso la Clinica Pineta Grande, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del gastrocnemio destro". Una buona notizia per il tecnico azzurro Spalletti visto che non sono state riscontrate lesioni per l'attaccante nigeriano che si è fermato anzitempo in occasione della seduta di allenamento di ieri, stop che lo terrà out nel derby campano con la Salernitana. Osimhen, si apprende dal comunicato del Napoli, "ha già iniziato le terapie e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni".