Spalletti: "Salernitana e Napoli allo stesso livello"

31 Ottobre 2021



"Insigne in panchina? Non si tratta di essere più forti, ma di avere caratteristiche differenti"





Interviste31 Ottobre 2021Area Napoli"Insigne in panchina? Non si tratta di essere più forti, ma di avere caratteristiche differenti" Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del derby contro la Salernitana. "Come cambia il Napoli senza Osimhen? Si cambia come caratteristiche, è uno che gioca più con la palla sui piedi ma sa anche attaccare in profondità. Insigne in panchina? Situazione da gestire, è una questione di discorsi interni. Non si tratta di essere più forti, ma di avere caratteristiche differenti. Ma ne abbiamo tante".



Spalletti ha poi aggiunto: "La gara contro la Salernitana? Saranno dello stesso livello nostro. Ad entrambe serve punti e nessuna si accontenterà di una buona partita. Ci saranno delle prove loro, come delle prove nostre. Sarà una gara equilibrata", ha sottolineato il tecnico azzurro.



Entrambe le squadre sono a caccia di punti importanti per i rispettivi obbiettivi stagionali. Salernitana e Napoli tornano a sfidarsi in Serie A dopo ben 73 anni dall'ultimo derby campano.



