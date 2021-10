Colantuono: "Il Napoli ha pochi punti deboli"

Interviste 30 Ottobre 2021 Fonte: Salernitana



"Stiamo pensando a diverse soluzioni per provare a limitarli e metterli in difficoltà. Servirà una prova di grande sacrificio"





Interviste30 Ottobre 2021Salernitana"Stiamo pensando a diverse soluzioni per provare a limitarli e metterli in difficoltà. Servirà una prova di grande sacrificio" “Il Napoli ha un collettivo importante, per cercare di contenere la sua grande forza e metterlo in difficoltà servirà una partita da squadra. Non possiamo sbagliare nulla, ma dobbiamo provare a fare la nostra prestazione con le caratteristiche che abbiamo. Dobbiamo prestare grande attenzione ai dettagli che saranno fondamentali”. Queste le parole del tecnico granata Stefano Colantuono intervenuto in conferenza stampa presso la sede di “Caffè Motta” alla vigilia di Salernitana – Napoli.



“Il Napoli ha pochi punti deboli, stiamo pensando a diverse soluzioni per provare a limitarli e metterli in difficoltà. Servirà una prova di grande sacrificio. Sarà importante anche la gestione delle energie perché sarà la terza gara in una settimana”.



“È un derby, i tifosi ci tengono e la squadra respira quest'aria di grande attesa in città. Queste partite si giocano con grande cuore e spirito. Dobbiamo giocare senza pensare che non abbiamo nulla da perdere, a volte succede anche l'impensabile quindi dobbiamo provarci”.



Il mister ha quindi concluso: “Ho un gruppo di ragazzi molto serio e concentrato che lavora ogni giorno al massimo. Ribery nell'ultima gara ha dimostrato ancora una volta di essere un campione. Ha una vitalità pazzesca e per noi rappresenta un punto di riferimento. Noi vogliamo stare dentro a questo campionato, i ragazzi hanno mezzi tecnici validi per potersela giocare fino alla fine”.



“Il Napoli ha un collettivo importante, per cercare di contenere la sua grande forza e metterlo in difficoltà servirà una partita da squadra. Non possiamo sbagliare nulla, ma dobbiamo provare a fare la nostra prestazione con le caratteristiche che abbiamo. Dobbiamo prestare grande attenzione ai dettagli che saranno fondamentali”. Queste le parole del tecnico granata Stefano Colantuono intervenuto in conferenza stampa presso la sede di “Caffè Motta” alla vigilia di Salernitana – Napoli.“Il Napoli ha pochi punti deboli, stiamo pensando a diverse soluzioni per provare a limitarli e metterli in difficoltà. Servirà una prova di grande sacrificio. Sarà importante anche la gestione delle energie perché sarà la terza gara in una settimana”.“È un derby, i tifosi ci tengono e la squadra respira quest'aria di grande attesa in città. Queste partite si giocano con grande cuore e spirito. Dobbiamo giocare senza pensare che non abbiamo nulla da perdere, a volte succede anche l'impensabile quindi dobbiamo provarci”.Il mister ha quindi concluso: “Ho un gruppo di ragazzi molto serio e concentrato che lavora ogni giorno al massimo. Ribery nell'ultima gara ha dimostrato ancora una volta di essere un campione. Ha una vitalità pazzesca e per noi rappresenta un punto di riferimento. Noi vogliamo stare dentro a questo campionato, i ragazzi hanno mezzi tecnici validi per potersela giocare fino alla fine”.