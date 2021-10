Elmas: "A Salerno gara rischiosa"

Cronaca 30 Ottobre 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Affrontiamo un avversario che può metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a esprimere il nostro gioco "





Cronaca30 Ottobre 2021Corriere dello Sport"Affrontiamo un avversario che può metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a esprimere il nostro gioco " La trasferta di Salerno per ribadire quanto di straordinario fatto vedere in quest'inizio di stagione e soprattutto per restare in vetta alla classifica, con o senza Milan. “È una gara che può essere rischiosa - l'opinione di Elmas a Radio Kiss Kiss Napoli - ma vogliamo cercare il successo per proseguire sulla nostra strada. Domani affrontiamo un avversario che può metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a esprimere il nostro gioco e imporre la giusta mentalità in campo", ha spiegato il centrocampista macedone che si è soffermato sul lavoro che sta portando avanti Luciano Spalletti. "Con il mister stiamo facendo un gran percorso. Quest'anno siamo più forti, abbiamo una solidità e una consapevolezza superiore”.



Elmas: “Il Napoli deve vincere sempre”

“Personalmente sento la fiducia del mister, sto giocando in un ruolo che mi piace ma posso adattarmi ad ogni soluzione a centrocampo". In chiusura Elmas è tornato sulla gara di domani e più in generale su un Napoli che fa sognare i tifosi. "L'obiettivo è vincere sempre, però dobbiamo pensare gara dopo gara. Il campionato è lungo, guardare la classifica adesso è prematuro. Dobbiamo solo concentrarci sull'impegno che ci aspetta di volta in volta e andare avanti a cominciare da domani", ha concluso il giocatore azzurro.



