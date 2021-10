Salernitana-Napoli: i precedenti

Cronaca30 Ottobre 2021Il bello del calcioQuello di domenica sarà il terzo confronto diretto in Serie A a Salerno Salernitana e Napoli domenica pomeriggio si affronteranno allo stadio ‘Arechi' in un derby campano che metterà di fronte le ambizioni Scudetto azzurre e la voglia dei padroni di casa di sorprendere la capolista e ottenere altri punti preziosi in chiave salvezza. Quello tra le due formazioni sarà il terzo confronto diretto in Serie A a Salerno, visto che le due compagini si sono affrontate nel massimo campionato solo nel 1945/46 (Divisione Nazionale, punteggio di 1-1) e nel 1947/1948 (risultato finale di 3-3). Successivamente, arriveranno altri 10 confronti tra Serie B e Coppa Italia. Nel 1948/49, tra i cadetti, la sfida si concluse ancora in pareggio (1-1 il risultato), lo stesso avvenne nella stagione successiva. Negli anni ottanta arrivarono due successi azzurri in Coppa Italia: il primo risalente alla stagione 1982/83 (0-1), il secondo al 1985/86 (1-3, con 2 reti di Maradona).



Le due formazioni si scontreranno ben due volte nella stagione 1999/2000: in Serie B terminò 1-1, ma in Coppa Italia per la prima volta fu la Salernitana a vincere (2-0 per i granata). Nel 2001/02 per gli azzurri arrivò un'altra cocente sconfitta con il passivo di 3-1. L'ultima sconfitta arriva nel 2002/03, 2-0 il finale.



Le ultime due sfide a Salerno risalgono al 2003/04, entrambe le partite (Coppa Italia e Serie B) terminarono a reti bianche.



SALERNITANA-NAPOLI: I 12 PRECEDENTI



2003-2004 Serie B Salernitana-Napoli 0-0

2003-2004 Coppa Italia Salernitana-Napoli 0-0

2002-2003 Serie B Salernitana-Napoli 2-0

2001-2002 Serie B Salernitana-Napoli 3-1

1999-2000 Serie B Salernitana-Napoli 1-1

1999-2000 Coppa Italia Salernitana-Napoli 2-0

1985-1986 Coppa Italia Salernitana-Napoli 1-3

1982-1983 Coppa Italia Salernitana-Napoli 0-1

1949-1950 Serie B Salernitana-Napoli 1-1

1948-1949 Serie B Salernitana-Napoli 1-1

1947-1948 Serie A Salernitana-Napoli 3-3

1945-1946 DN Salernitana-Napoli 1-1