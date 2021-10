Salernitana-Napoli: arbitra Fabbri

Gli assistenti saranno Tegoni e Vecchi, il quarto uomo Pezzuto. Al VAR ci sarà il duo Banti-Alassio





La Lega Calcio ha comunicato la designazione arbitrale relativa all'undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli di Spalletti, primo in classifica insieme al Milan, sfiderà la Salernitana all'Arechi: un match che nasconde tante insidie. Il derby campano sarà arbitrato dall'arbitro Fabbri di Ravenna. I suoi assistenti saranno Tegoni e Vecchi, il quarto uomo Pezzuto. Al Var, invece, ci sarà il duo Banti-Alassio.



I PRECEDENTI CON IL NAPOLI

L'ultimo precedente del fischietto italiano con gli azzurri è un Napoli-Cagliari del 2 maggio 2021 terminato 1-1. Sono 6 in totale i precedenti e c'è una sola sconfitta (contro il Verona il 24 gennaio 2021), due vittorie e 4 pareggi.



I PRECEDENTI CON LA SALERNITANA

Sono 4 i precedenti tra il 37enne arbitro e l'ippocampo. Granata mai sconfitti con lui. L'anno scorso è già stato all'Arechi per l'1-1 della prima giornata di campionato contro la Reggina e per il successo contro l'Empoli (2-0). In precedenza aveva diretto i granata solo nella stagione 2010/11 in terza serie, sempre in trasferta: nello 0-1 conquistato a Bolzano contro il SudTirol e nel pari a reti bianche in casa della Paganese.



