"Oggi, nel 1960, nasceva il più grande. Buon compleanno, Diego! Forza Napoli Sempre". Con questo messaggio, pubblicato sul proprio account Twitter, il Napoli ha celebrato Diego Armando Maradona nel giorno in cui avrebbe compiuto 61 anni. El Pibe de Oro è scomparso quasi un anno fa, precisamente il 25 novembre del 2020.Il ricordo di MaradonaA partire da quel momento tante le iniziative per celebrarlo. Anche la pagina Instagram dedicata al Diez non ha mancato di ricordare la ricorrenza: "Nell'anniversario della nascita di Diego Armando Maradona, celebriamo la Giornata del Calcio. Il 30 ottobre, regala un pallone ad un bambino. Regaliamo felicità ai più piccoli!". La Lega Serie A invece ha scritto così (taggando il Napoli): "Più di un calciatore. Più di un campione. Più di una leggenda. Oggi 61 anni fa nasceva Diego Armando Maradona".