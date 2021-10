HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Salernitana-Napoli senza tifosi azzurri

La Prefettura di Salerno, tenuto conto dei profili di rischio della gara, ha disposto la chiusura del settore ospiti





Cronaca29 Ottobre 2021Il MattinoLa Prefettura di Salerno, tenuto conto dei profili di rischio della gara, ha disposto la chiusura del settore ospiti Salernitana-Napoli sarą un derby senza tifosi azzurri. Allo stadio Arechi, infatti, non ci saranno i sostenitori per la squadra di Luciano Spalletti, come informato dal club stamattina attraverso un breve comunicato.



«La SSC Napoli informa i propri tifosi che, in riferimento al match Salernitana-Napoli del prossimo 31 ottobre, la Prefettura di Salerno, tenuto conto dei profili di rischio della gara, ha disposto la chiusura del settore ospiti ed il divieto di vendita dei biglietti, negli altri settori, ai residenti nelle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, fatti salvi i possessori di tessera di fidelizzazione della Salernitana».



