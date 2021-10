Voci dal Forum: Americanata da evitare



Con la maglia più brutta, ridicola e inutile di sempre, un'americanata che si sarebbe dovuta evitare, il Napoli centra la sua ottava vittoria su nove partite. A farne le spese è stato il malcapitato Bologna, che non si è reso mai pericoloso, neanche una volta. Continua, quindi, il cammino del Napoli in testa alla classifica in coabitazione col Milan.

È stata una vittoria, a dire il vero, più facile del previsto, che ha consentito al Napoli di risparmiare energie per il derby che lo vedrà impegnato domenica contro la Salernitana. È stato un dominio azzurro dall'inizio alla fine. Al Bologna, mancante di alcuni uomini importanti, il 3-0 finale in favore degli azzurri, va di lusso, perché se ci fosse stata più cattiveria agonistica da parte dei partenopei, ma non era il caso, il risultato avrebbe assunto sicuramente proporzioni tennistiche.

A mio modo di vedere, i mattaori assoluti del match sono stati due: Fabian e Osimhen. Il primo praticamente dominatore e signore indiscusso del centrocampo, che ha portato il Napoli in vantaggio con un tiro da fuori area col suo magico sinistro. Quando Fabian libera il sinistro fa male, molto male. Il secondo, Osimhen, incute paura alle difese avversarie. È un pericolo costante. Oggi si è procurato due calci di rigore, trasformati con qualche difficoltà da Insigne. La nota lieta della serata è stata il rientro del grande Faouzi. Speriamo che la sfortuna lo abbandoni. Il suo ingrezzo in campo è stato salutato da un'ovazione dei ventimila presenti.

Risultato finale: Napoli - Bologna 3 - 0.

Non mi soffermo sulla cronaca, un monologo azzurro, e passo ai singoli. Ospina, spettatore non pagante, 6 politico; Di Lorenzo, deve avere polmoni speciali, ma deve sveltire i cross, 6,5; Mario Rui, ormai è una sicurezza, 6,5; Rrahamani, Manolas può prendere tutto il suo tempo a guarire, 6,5; K2, inutile parlarne, 6,5; Anguissa, altro signore del centrocampo, 6,5; Lozano, non è ancora quello dell'anno scorso, ma vale la pena aspettarlo, 6; Fabian, migliore in campo, 8; Osimhen, non ci si può distrarre un attimo, 7; Elmas, tanta buona volontà con qualche spunto e recupero importanti, 6,5; Insigne, raggiunge la sufficienza solo per aver segnato i due rigori. Il secondo avrebbe dovuto lasciarlo a Osimhen, 6. Non giudicabile chi è subentrato. Si era già sul 3-0.

Testa alla Salernitana