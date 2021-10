Rrahamani: "Abbiamo una rosa molto forte"

Interviste 28 Ottobre 2021 Fonte: Il Mattino



Una vittoria importante anche per l'ennesima gara con la porta immacolata. La difesa del Napoli cresce attraverso Amir Rrahmani: «Ho sempre detto che il segreto della nostra difesa è il lavoro di tutta la squadra» - le parole del kosovaro al termine del match contro il Bologna che per gli azzurri è valso il ritorno in vetta alla classifica.«Se tutti ci diamo una mano per noi difensori è più facile, anche gli attaccanti ci stanno aiutando» - ha continuato Rrahmani a Dazn - «Abbiamo una rosa a disposizione molto forte, ci sono calciatori che cambiano la partita anche dalla panchina, con i cinque cambi è un fattore importante per noi. Duello col Milan? Non c'è al momento: abbiamo le nostre partite a cui pensare, dobbiamo provare a vincerle tutte».